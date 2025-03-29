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        Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Havza'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:24 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:24
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        Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Havza'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Havza Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen bayramlaşmada Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ile kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

        Ayvat, bayram dolayısı ile trafikte yoğunluk yaşandığını ve gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

        Ardından Ayvat ve İkiz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği, ilçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe Jandarma Komutanlığı, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Devlet Hastanesini ziyaret ederek personelle bayramlaştı.

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