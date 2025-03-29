Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi
Havza'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Havza'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Havza Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen bayramlaşmada Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ile kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
Ayvat, bayram dolayısı ile trafikte yoğunluk yaşandığını ve gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
Ardından Ayvat ve İkiz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği, ilçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe Jandarma Komutanlığı, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Devlet Hastanesini ziyaret ederek personelle bayramlaştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.