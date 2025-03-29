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        Çarşamba Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 41 bin liraya yükseldi

        Çarşamba Belediyesi ile Hizmet İş Samsun Şubesi arasında 399 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:52 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:52
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        Çarşamba Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 41 bin liraya yükseldi
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        Çarşamba Belediyesi ile Hizmet İş Samsun Şubesi arasında 399 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve Hizmet İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun, 399 işçinin faydalanacağı ücret ve sosyal hakları düzenleyen toplu iş sözleşmesi protokolü imzaladı.

        1 Nisan 2025 ile 31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak toplu sözleşme ile en düşük işçi maaşı 29 bin 758 liradan 41 bin liraya çıkarıldı.

        Belediye Başkanı Dündar, yaptığı açıklamada, imzaladıkları protokol ile işçilere ödenen sorumluluk zammı aylık 500 liradan 2 kategori halinde 2 bin ile 4 bin lira arasına çıkartıldığını söyledi.

        İyileştirme zammının da bin liradan 5 bin liraya yükseltildiğini aktaran Dündar,

        "Yüzde 400'lük artış sağlandı. Sosyal yardım ücreti 300 liradan 750 liraya çıkartılarak yüzde 150’lik artış yapıldı. Düzgün bir mali yönetim ve mali disiplin ile kısa sürede ekonomik durumumuzu düzeltiyoruz. Bu imkanlardan çalışanlarımızın en üst seviyede faydalanacağı bir anlayışla, çalışma barışını tesis ederek yolumuza devam ediyoruz. Çalışanlarımızın çocuklarına yaptığımız eğitim yardımlarında yüzde 150 ile yüzde 200’lük artışlar sağladık. Yine bayramlarda ödenen ikramiyeleri 500 liradan 2 bin liraya yükselterek yüzde 300’lük artışlar sağladık." diye konuştu

        Dündar, toplu sözleşmesinin ilk 6 aylık bölümünde sosyal hakları ile birlikte yüzde 28 oranında artan ücretlerin ikinci 6 altı ayda yüzde 5 yapılacağını belirterek, "Bu şekilde eski sözleşme ile ayda 29 bin 758 lira ücret alan bir işçimiz yeni toplu sözleşme ile sorumluluk ve iyileştirme zamları dahil olduğunda 41 bin lira ücret almış olacak. Bütün çalışanlarımıza hayırlı olsun." dedi.

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