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        Samsunspor-Kasımpaşa maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, "Samsunspor'u iyi analiz ettik, gol yemediğimiz her dakika oyun lehimize dönmüş oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:43 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:44
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        Samsunspor-Kasımpaşa maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, "Samsunspor’u iyi analiz ettik, gol yemediğimiz her dakika oyun lehimize dönmüş oldu." dedi.

        Sütlü, maçın ardından Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, bütün bir hafta Samsunspor'un analizini yaptıklarını söyledi.

        Maça 5'li bir savunma ile başladıklarını aktaran Sütlü, "Maça geldiğimiz noktada bütün bir hafta Samsunspor üzerine çalışmalarımızı yaptık. 5’li savunma dizayn ettik. Oyunun merkezini daralttığımızda hücumda fazlalaşan Samsunspor’u iyi analiz ettik, Gol yemediğimiz her dakika oyun lehimize dönmüş oldu. Zor bir deplasman, iyi bir takım. Yerini tamamıyla hak eden bir Samsunspor ama biz de iyi bir takımız. Kolay gol yediğimiz noktalara iyi çalıştık. Sonuca gitme planlarımızı arttırdık." ifadelerini kullandı.

        Serhat Sütlü, oyuncularını tek tek tebrik ederek, tam bir aile olduklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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