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        Samsunspor, ligin ikinci yarısında düşüşe geçti

        Trendyol Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Reeder Samsunspor, ligin ilk devresinde 22 puan topladığı 10 maçlık süreçte ikinci yarı sadece 15 puanda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:38 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:38
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        Samsunspor, ligin ikinci yarısında düşüşe geçti
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        Trendyol Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Reeder Samsunspor, ligin ilk devresinde 22 puan topladığı 10 maçlık süreçte ikinci yarı sadece 15 puanda kaldı.

        Samsun ekibi, sahasında Kasımpaşa'ya Mamadou Fall ve Nuno da Costa'nın golleriyle 2-0 boğun eğdi.

        Avrupa Ligi hedefi doğrultusunda puanını 47'ye çıkaran dördüncü sıradaki Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi veren Karadeniz ekibi, 51 puanda kaldı.

        Ligde son galibiyetini 27. haftada Adana Demirspor karşısında 3-2'lık skorla alan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci yarıda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. 2. yarıda kalesinde 14 gol gören Samsun ekibi, 12 gol atma başarısı gösterebildi.

        Sezona FIFA'nın verdiği 2 dönem transfer yasağı ile girmesine rağmen ilk 10 haftalık bölümde 7 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Samsunspor, 59 yıllık tarihinde 2. kez en iyi sezon başlangıcı yapmıştı.

        Ligin ilk yarısındaki 10 maçlık süreçte 20 gol kaydeden kırmızı-beyazlılar, kalesinde sadece 10 gol görmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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