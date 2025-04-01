Samsun'da kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Samsun’un Bafra ilçesinde kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Anıl Eroğlu (24) idaresindeki 34 KIA 768 plakalı otomobil, Çetinkaya Mahallesi'nde kaldırıma çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Barış Eroğlu (29) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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