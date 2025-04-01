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        Samsun'da kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 10:44 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:57
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        Samsun'da kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Anıl Eroğlu (24) idaresindeki 34 KIA 768 plakalı otomobil, Çetinkaya Mahallesi'nde kaldırıma çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Barış Eroğlu (29) yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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