Çay pelet yakıtlı çevreci semaverlerle demlenecek
İLYAS GÜN - Samsun'da, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen pelet yakıtıyla yanan semaverler sayesinde çaylar artık daha çevreci şekilde demlenecek.
İLYAS GÜN - Samsun'da, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen pelet yakıtıyla yanan semaverler sayesinde çaylar artık daha çevreci şekilde demlenecek.
Piknik alanlarında odun veya kömürlü semaverlerde zahmetli ve zaman alıcı olarak demlenen Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan çay, çevreci pelet yakıtlı semaverlerde daha kolay hazırlanacak.
Samsunlu bir firma, ahşap atıkları, odun talaşı, tarım artıkları veya enerji bitkileri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen peletin kullanıldığı semaver üretti.
Pelet yakıtlı semaverler, geleneksel semaverlere nazaran az duman çıkartarak hava kirliliğinin artmasını engellerken, doğal kaynakların da korunmasına katkı sağlayacak.
Firma genel müdürü Fatih Özer, AA muhabirine, yeşil semaver üretimi yaptıklarını anlattı.
Geleneksel semaverlerde odun veya kömürün yakıt olarak kullanıldığını belirten Özer, "Vatandaşlarımız geleneksel semaverlerin içine odun veya kömürü atıyor, devamlı üfleyip yandı veya yanmadı derdinde oluyor. Bu semaverde tak çıkar mantığı ile çalışan hazne var. Bunun içine bir defa peleti koyuyorsunuz ve ateş devamlı yanıyor. Devamlı sıcak su oluyor. Tekrar tekrar çayınızı demleme şansınız bulunuyor." dedi.
Semaverlerin en güzel yanının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen pelet ile yanması olduğuna dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:
"Odun ve kömür bu semaverde yok, bu bizim için gurur kaynağı. Bu semaveri ülkemize ve dünyaya armağan etmek istiyoruz. Bu semaverin bir örneği yok, biz de patent başvurusunda bulunduk ve süreç olumlu şekilde ilerlemektedir. Dünyada küresel iklim değişikliği nedeniyle zaten hava sıcaklıkları artıyor. Semaverimiz, orman atıklarından üretilen peletle yanıyor ve külü de gübre olarak kullanılabiliyor. Bu semaverden hiç atık çıkmıyor."
AR-GE mühendisi Yunus Emre Eryiğit ise 1,5 yıllık çalışmanın sonucunda pelet yakıtlı semaver ürettiklerini dile getirdi.
İş Geliştirme Müdürü Fatih Çatal da firma olarak çevreci yakıtların kullanılması konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, pelet yakıtının kolay bulunması ve çevreci olması nedenleriyle böyle bir ihtiyacı karşılamak istediklerini belirtti.
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