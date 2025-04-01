Çay pelet yakıtlı çevreci semaverlerle demlenecek

İLYAS GÜN - Samsun'da, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen pelet yakıtıyla yanan semaverler sayesinde çaylar artık daha çevreci şekilde demlenecek.

Piknik alanlarında odun veya kömürlü semaverlerde zahmetli ve zaman alıcı olarak demlenen Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan çay, çevreci pelet yakıtlı semaverlerde daha kolay hazırlanacak.

Samsunlu bir firma, ahşap atıkları, odun talaşı, tarım artıkları veya enerji bitkileri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen peletin kullanıldığı semaver üretti.

Pelet yakıtlı semaverler, geleneksel semaverlere nazaran az duman çıkartarak hava kirliliğinin artmasını engellerken, doğal kaynakların da korunmasına katkı sağlayacak.

Firma genel müdürü Fatih Özer, AA muhabirine, yeşil semaver üretimi yaptıklarını anlattı.

Geleneksel semaverlerde odun veya kömürün yakıt olarak kullanıldığını belirten Özer, "Vatandaşlarımız geleneksel semaverlerin içine odun veya kömürü atıyor, devamlı üfleyip yandı veya yanmadı derdinde oluyor. Bu semaverde tak çıkar mantığı ile çalışan hazne var. Bunun içine bir defa peleti koyuyorsunuz ve ateş devamlı yanıyor. Devamlı sıcak su oluyor. Tekrar tekrar çayınızı demleme şansınız bulunuyor." dedi.