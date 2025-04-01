Samsun'da ölü yunus sahile vurdu

Polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, yunusun uzun süre önce öldüğü ve dalgaların etkisiyle sahile vurduğu belirlendi.

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