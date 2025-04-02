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        Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:09 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:09
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        Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından parkurlu ısınma ve yarı alanda oyun çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

        Samsunspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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