Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından parkurlu ısınma ve yarı alanda oyun çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.
Samsunspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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