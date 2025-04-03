Samsun'da hükümlü ve tutuklulara bağımlılıkla mücadele anlatılacak

Samsun'da hükümlü ve tutuklular, Yeşilay ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol sayesinde bağımlılık konusunda bilinçlendirilecek.

Yeşilay Samsun Şubesi ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole göre, Yeşilay görevlilerince kentteki cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutuklulara bağımlılığa karşı profesyonel destek sağlanacak.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, AA muhabirine, amaçlarının bağımlılıkla mücadele kapsamındaki çalışmaları güçlendirmek olduğunu söyledi.

Protokolle danışmanlık merkezleri aracılığıyla hükümlü ve tutukluların ailelerine de destek sağlanacağını anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Protokolle tutuklu ve hükümlülerin normal hayatlarına döndüklerinde rehabilitasyonlarını sağlamak ve bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilayın ücretsiz vermiş olduğu hizmetleri onlara anlatacağımız bir çalışma yürüteceğiz. Aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığımız, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ve infaz korumada çalışan personele, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezinin çalışma alanlarını anlatacağız.