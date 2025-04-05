Samsun'da kaybolan 73 yaşındaki kişiye 5 gündür ulaşılamadı

Jandarma ekipleri, dron ile havadan arama çalışması yürütürken, AFAD ise karadan çalışmalarını sürdürdü. Yaşlı adamı arama çalışmaları beşinci günde de sonuçsuz kaldı.

Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri ve jandarma, Kurt'u arama çalışması başlattı.

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