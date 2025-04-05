Samsun'da kaybolan 73 yaşındaki kişiye 5 gündür ulaşılamadı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, kayıp ihbarı yapılan 73 yaşındaki Ahmet Kurt'a 5 gündür ulaşılamadı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, kayıp ihbarı yapılan 73 yaşındaki Ahmet Kurt'a 5 gündür ulaşılamadı.
İlçenin Taşlıyük Mahallesi'nde oturan Ahmet Kurt, 5 gün önce tarlasına çalışmaya gitti. Evine geri dönmeyen Kurt için yakınları kayıp ihbarında bulundu.
Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri ve jandarma, Kurt'u arama çalışması başlattı.
Jandarma ekipleri, dron ile havadan arama çalışması yürütürken, AFAD ise karadan çalışmalarını sürdürdü. Yaşlı adamı arama çalışmaları beşinci günde de sonuçsuz kaldı.
Arama çalışmaları 60 kişilik ekiple yarın devam edecek.
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