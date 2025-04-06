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        Samsun'da öğretmenler "Maarif Orkestrası" kurdu

        İLYAS GÜN - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Öğretmenler Odası Buluşmaları"nda ortaya çıkan fikirle Samsun'da farklı okullarda görevli 47 öğretmen "Maarif Orkestrası"nı kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 12:26 Güncelleme: 06.04.2025 - 12:38
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        Samsun'da öğretmenler "Maarif Orkestrası" kurdu
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        İLYAS GÜN - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Öğretmenler Odası Buluşmaları"nda ortaya çıkan fikirle Samsun'da farklı okullarda görevli 47 öğretmen "Maarif Orkestrası"nı kurdu.

        "Maarif Orkestrası"nı 10 Aralık 2024'te kuran öğretmenler, her hafta salı günleri bir araya gelerek çalışmalar gerçekleştirdi.

        Orkestra şefi Hasan Erdem Avcı, AA muhabirine, kendisinin de Çarşamba ilçesinde müzik öğretmenliği yaptığını söyledi.

        Çoğunluğu müzik öğretmeni 47 kişiyle orkestrayı kurduklarını belirten Avcı, "İçimizde farklı branşlardan öğretmenler de var. O yüzden öğretmenlerimizin çoğu bu işe hazırlıklıydı. Onun için 10 Aralık'tan bu yana süreci hızlandırmamız gerekti. Solist arkadaşlarımızla birlikte 47 kişilik ekibiz. Elimizden geleni yaptık, ilk konserimizi bu akşam vereceğiz. Arkasından yine bu ay içinde 2 konser daha vereceğiz. Bu konserleri Milli Eğitim Bakanlığımız adına vereceğiz." dedi.

        Milli Eğitim Bakanlığının sanata verdiği önemin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Avcı, "Milli Eğitim Bakanımıza bu projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimiz her hafta yaptığımız provalara eksizsiz katıldı hatta ekstra çalışmalarımıza bile katıldılar. Ailelerinden bize zaman oluşturdular. İlk konserimizin içeriği senfonik türküler düzenlemesi. Cazdan da popüler müzikleri seslendireceğiz. Evrensel kültürünün dokunuşları da olacak güzel bir repertuvar oluşturduk." ifadesini kullandı.

        Samsun Maarif Orkestrası İl Koordinatörü Can Gökdemir ise Bakan Tekin'in talimatı ile orkestranın kurulduğu belirterek, "Mutlu öğretmen, mutlu gelecek sloganıyla orkestrayı kurduk. 47 öğretmen arkadaşımızla 10 Aralık'ta başlayan orkestra çalışmaları sonucunda nisan ayında ilk konserlerimizi vermeye başlayacağız." diye konuştu.

        Müzik öğretmeni Gamze Civelek de orkestraya davet edildiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Böyle bir topluluk içinde olmaktan gayet mutluyum. Ben de yaylı kemanımla orkestrada yer aldım. Müzik öğretmenleri ile bu organizasyonun içinde olmamız bizi eğlendiriyor." dedi.

        - "Harika işler çıkartacağımıza inanıyorum"

        Bafra Özel Eğitim Meslek Okulunda görevli Candaş Ankaralı, müzik öğretmenleri olarak Maarif Orkestrası kurulduğunu öğrendiklerinde bunun altından kalkabileceklerini düşündüklerini vurgulayarak, "Bu sürece biz de dahil olduk. Kısa süre olmasına rağmen harika işler çıkartacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Samsun Milli Eğitim İl Müdürü Murat Ağar da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitimin her alanına dokunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Orkestramız, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitim vizyonunu yansıtmakta ve sanatın eğitimdeki dönüştürücü gücünü ön plana çıkarmaktadır. Bu oluşum, öğretmenlerimizin bireysel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlarken, onların sanatsal yönlerini destekleyerek mesleklerini daha büyük bir motivasyonla icra etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Sanatın birleştirici ve iyileştirici etkisini tüm eğitim camiasına yaymayı hedeflemektedir. Eğitim ve sanatın bir arada ilerleyebileceğini gösteren bu oluşumun, gelecekte çok daha geniş kitlelere ulaşarak sanatın ve eğitimin iç içe olduğu bir modeli yaygınlaştıracağına inanıyoruz."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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