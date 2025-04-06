Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Yapılan çalışmada 1825 sentetik ecza, 201 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 5 tabanca fişeği ve 11 kartuş ele geçirildi.

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