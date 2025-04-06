Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmada 1825 sentetik ecza, 201 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 5 tabanca fişeği ve 11 kartuş ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Güvenlik güçleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik kararlı mücadelenin süreceğini vurguladı.
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