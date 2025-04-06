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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 06.04.2025 - 13:46
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

        Yapılan çalışmada 1825 sentetik ecza, 201 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 5 tabanca fişeği ve 11 kartuş ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Güvenlik güçleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik kararlı mücadelenin süreceğini vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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