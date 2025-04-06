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        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde bir evde arama yapan polis, 2 kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve mermi ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 20:35 Güncelleme: 06.04.2025 - 20:37
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        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde bir evde arama yapan polis, 2 kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve mermi ele geçirdi.

        Alaçam ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, S.D.'nin (22) ikametinde yaptıkları aramada, 2 adet kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 8 adet tüfek fişeği ve 37 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

        Şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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