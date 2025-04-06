Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı

Bu kapsamda ekipler, S.D.'nin (22) ikametinde yaptıkları aramada, 2 adet kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 8 adet tüfek fişeği ve 37 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir evde arama yapan polis, 2 kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve mermi ele geçirdi.

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