GÜNCELLEME - Samsun'da ağabeyini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, ağabeyini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, ağabeyini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan kardeşler B.K. (41) ve F.K. (36) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.K, ağabeyi B.K'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı B.K, ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri ise şüpheli kardeş F.K'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
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