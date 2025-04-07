Ondokuz Mayıs Üniversitesi 50 yaşında

Samsun'da 1975 yılında kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) kuruluşunun 50'nci yılında tören düzenlendi.

Kurupelit Kampüsü’ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, anıta çelenk sundu.

Rektör Aydın, burada yaptığı konuşmada, OMÜ'nün 1 Nisan 1975'te kurulduğunu söyledi.

1973'te Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak eğitime başlayan Samsun Tıp Fakültesinin OMÜ'ye bağlandığını dile getiren Aydın, "1975 yılında Fen ve Mühendislik Bilimleri Fakültesi, 1976 yılında da Ziraat Fakültesi kurulmuştur. 1982 yılında ise Eğitim Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi de üniversitemize bağlanmıştır. 2006 ve 2007 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinden ayrılan bazı birimler Amasya, Ordu ve Sinop'ta üç yeni üniversite kurulmasına öncülük etmiştir. Bu sürecin dördüncü ve son halkası ise 2018 yılında kurulan Samsun Üniversitesi olmuştur." dedi.

OMÜ'nün araştırma üniversitesi olma hedefi ve uluslararasılaşma misyonuyla çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Aydın, şöyle devam etti: