Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 155 emniyet personeli kan bağışında bulundu

        Samsun'da 155 emniyet personeli, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kan bağışı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:24 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 155 emniyet personeli kan bağışında bulundu
        ABONE OL

        Samsun'da 155 emniyet personeli, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kan bağışı yaptı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü ile Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Emniyet Müdürlüğüne kan verme merkezi kuruldu.

        İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile 154 emniyet personeli, kan bağışında bulundu.

        Arıbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay ile her alanda koordineli çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Arıbaş, kan bağışında bulunan personele teşekkür etti.

        Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban da Samsun Emniyetinin Türk Kızılaya her alanda destek olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsalarda dalgalanma
        Borsalarda dalgalanma
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"

        Benzer Haberler

        Alaçam'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
        Alaçam'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
        Havza'da Polis Haftası kapsamında fidan dikildi
        Havza'da Polis Haftası kapsamında fidan dikildi
        Çevre Tırı, Samsun'da üniversite öğrencileriyle buluştu
        Çevre Tırı, Samsun'da üniversite öğrencileriyle buluştu
        Samsunspor'dan başarılı sporcu kızlara mor forma jesti
        Samsunspor'dan başarılı sporcu kızlara mor forma jesti
        19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun...
        19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun...
        Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı