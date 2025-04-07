Samsun'da 155 emniyet personeli kan bağışında bulundu

Samsun'da 155 emniyet personeli, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kan bağışı yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ile Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Emniyet Müdürlüğüne kan verme merkezi kuruldu.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile 154 emniyet personeli, kan bağışında bulundu.

Arıbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay ile her alanda koordineli çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Arıbaş, kan bağışında bulunan personele teşekkür etti.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban da Samsun Emniyetinin Türk Kızılaya her alanda destek olduğunu kaydetti.