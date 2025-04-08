Samsun'un "mavi ekonomi" vizyonu hedefi 1 milyar dolarlık ihracat, 2 milyon turist

Samsun'da mavi ekonomi vizyonu kapsamında yıllık 1 milyar dolarlık ihracat ve 2 milyon turistin hedeflendiği bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte mavi ekonomiye ilişkin 10 yıllık gelişim vizyonu kapsamındaki hedefler ortaya konuldu.

Samsun Valiliği koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Sinop Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ladik, Ayvacık, Vezirköprü ve Bafra belediyeleri, Bafra OSB Müdürlüğü, Samsun Bölge Liman Başkanlığı, Samsun Port, Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalarla Türk somonu üretiminde bölgesel merkez konumuna ulaşılması, su ürünleri ihracatında 1 milyar dolar barajının aşılması, kruvaziyer turizminde 100 bin turistin ağırlanarak yıllık toplam turist sayısının 2 milyonun üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Açıklamada, bu hedeflerle hayata geçirilmesi planlanan projeler şöyle sıralandı: