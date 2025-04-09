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        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

        Samsun'un Havza ilçesinde kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 09:19 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:19
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        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
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        Samsun'un Havza ilçesinde kar etkili oluyor.

        Dün akşam başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

        Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

        İlçede bazı esnaf, dükkanlarının önünde kar temizliği yaptı.

        Öte yandan, belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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