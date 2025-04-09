Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Samsun'un Havza ilçesinde kar etkili oluyor.
Samsun'un Havza ilçesinde kar etkili oluyor.
Dün akşam başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.
Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.
İlçede bazı esnaf, dükkanlarının önünde kar temizliği yaptı.
Öte yandan, belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
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