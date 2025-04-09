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        Samsun'da araç ses sistemine saklanan uyuşturucu bulundu

        Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin araç ses sistemine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:17 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:17
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        Samsun'da araç ses sistemine saklanan uyuşturucu bulundu
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin araç ses sistemine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik İlkadım ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Derebahçe ve 19 Mayıs mahallelerinde oldukları belirlenen 3 şüphelinin araç ve ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Bir otomobilde yapılan aramada, araç ses sistemi içerisine zulalanmış şekilde 2 bin 464 sentetik ecza ve 13 parça halinde satışa hazır 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan zanlılar M.K. (28), S.D. (31) ve Y.A. (26) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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