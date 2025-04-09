Samsun'da araç ses sistemine saklanan uyuşturucu bulundu

Operasyonda gözaltına alınan zanlılar M.K. (28), S.D. (31) ve Y.A. (26) emniyete götürüldü.

Bir otomobilde yapılan aramada, araç ses sistemi içerisine zulalanmış şekilde 2 bin 464 sentetik ecza ve 13 parça halinde satışa hazır 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Derebahçe ve 19 Mayıs mahallelerinde oldukları belirlenen 3 şüphelinin araç ve ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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