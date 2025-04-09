Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ikametlerde yaptıkları aramada, ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve mermileriyle 9 tüfek kartuşu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler M.E.E. (28), T.K. (25) ve B.M. (17) emniyete götürüldü.
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