GÜNCELLEME - Samsun'da bir kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, pompalı tüfekle bir kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 Nisan'daki tüfekle yaralama olayıyla ilgili çalışma yürüttü.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatlı tabanca, 174 fişek, tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.N. (24), E.N. (23), C.N. (23) ve E.S.(20) emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.N, C.N. ve E.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli E.N. (23) ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.