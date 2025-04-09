Samsun'da tüketime uygun olmayan dönere el konularak imha edildi

Tüketime uygun olmayan ürüne el konulduğu ve imha edildiği aktarılan açıklamada, "İşletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı. Tüketici sağlığının korunmasına yönelik denetimler ülke genelinde aralıksız sürecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bir işletmede, önceki günden pişirilmiş ve kesilmiş halde bulunan kanatlı eti dönerin, tüketime sunulacak yeni ürün içerisine karıştırılarak kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Samsun'un İlkadım ilçesinde döner satışı yapan toplu tüketim işletmelerine yönelik denetim yapıldığı belirtildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, Samsun'da tüketime uygun olmayan ürüne el konulup imha edildiği bildirildi.

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