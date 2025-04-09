Samsunspor, 4 eksiklikle çalıştı
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idman, 1 saat sürdü.
Parkurlu ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasıyla başlayan futbolcular, hücum ve defans organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı.
Antrenmana sakatlıkları devam eden Marc Bola, Soner Aydoğdu, Celil Yüksel ve Youssef Ait Bennasser katılmadı.
Samsun ekibi, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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