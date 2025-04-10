Yakakent'te futbol maçında başlama vuruşunu polisler yaptı

–Samsun’un Yakakent ilçesinde, Samsun 1. Amatör Futbol liginde mücadele eden Yakakent Deniz Spor ile Bafra Mevlana Spor karşılaşmasında, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla başlama vuruşunu emniyet personelleri yaptı.

Teknik heyet ve futbolcular daha sonra alanda görev yapan emniyet personeline çiçek takdim etti.

Yakakent Deniz Spor Kulüp Başkanı Umut Yarış, "Yeşil sahalarda çok görmek istediğimiz bu manidar davranışın her spor branşlarında görmeyi temenni ediyoruz. Yakakent halkı ve Yakakent Deniz Spor olarak emniyet güçlerimize kutsal görevlerinden başarılar diler ve Polis Haftalarını kutlarız” diye konuştu.