Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
İlçenin Karageçmiş mevkisinde Ankara'dan Samsun istikametine gelen; henüz sürücüleri ve plakalı belli olmayan 9 araç, zincirleme kaza yaptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.
Yoğun kar yağışının devam ettiği ilçede kaza nedeniyle yaklaşık 4 kilometrelik kuyruk oluştu.
Yolun trafiğe açılması için itfaiye ve polis ekipleri yoğun şekilde çalıştığı öğrenildi.
İlçe kaymakamı Mustafa Ayvat, bölgede inceleme yaptı.
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