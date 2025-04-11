Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Yolun trafiğe açılması için itfaiye ve polis ekipleri yoğun şekilde çalıştığı öğrenildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçenin Karageçmiş mevkisinde Ankara'dan Samsun istikametine gelen; henüz sürücüleri ve plakalı belli olmayan 9 araç, zincirleme kaza yaptı.

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