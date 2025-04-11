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        Bafra'da şehitler için mevlit okutuldu

        Samsun'un Bafra ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 19:07 Güncelleme: 11.04.2025 - 19:08
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        Bafra'da şehitler için mevlit okutuldu
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        Samsun'un Bafra ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünce Bafra Tayyar Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen programda, İlçe Müftüsü İbrahim Memiş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

        Programa katılan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için canını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum," dedi.

        Mevlit programına İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ve vatandaşlar katıldı.

        Program sonrasında, emniyet mensupları tarafından vatandaşlara ikramlıklar dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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