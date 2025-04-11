Bafra'da şehitler için mevlit okutuldu

Programa katılan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için canını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum," dedi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünce Bafra Tayyar Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen programda, İlçe Müftüsü İbrahim Memiş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

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