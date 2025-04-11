Samsunspor-Galatasaray maçından notlar
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor'a konuk oldu.
Galatasaray, karşılaşmaya Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ile başladı.
Teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Fenerbahçe ile oynadıkları derbide ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Günay Güvenç'i yedeğe çekerken, Kaan Ayhan ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Buruk, Samsunspor karşısında bu isimlerin yerine Muslera ve Sallai'yi ilk 11'de sahaya sürdü.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç'in yanı sıra Jakobs, Eyüp Aydın, Mertens, Berkan Kutlu, Ahmet Kutucu, Cuesta, Yusuf Demir, Morata ve Metehan Baltacı görev bekledi.
Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın yanı sıra Kerem Demirbay ve Jelert de maçın kadrosunda yer almadı.
- Samsunspor'un ilk 11'i
Samsunspor, Galatasaray karşısına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çitf, Satka, Van Drongelen, Ntcham, Tait, Holse, Muja, Emre Kılınç ve Mouandilmadji ile çıktı.
Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde Halil Yeral, Taha Tosun, Nuno, Soner Aydoğdu, Dimata, Schindler, Muhammet Ali Özbaskıcı, Soner Gönül, Ali Tarkan ve Bedirhan Çetin yer aldı.
Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları olan Marc Bola, Celil Yüksel ve Youssef Ait Bennasser ise kadroda bulunmadı.
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