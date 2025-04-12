Samsun'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlara sıcak çorba ikram edildi

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşıma kapanan Samsun-Ankara kara yolunda mahsur kalanlara ve çalışma yürüten görevlilere sıcak çorba ikram etti.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşımın aksadığı Samsun-Ankara kara yolu Kavak ve Havza ilçeleri mevkisindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Valilik ve belediye görevlileri, yolda mahsur kalanlar ile çalışmalara katılan polis, Karayolları, itfaiye ve sağlık ekiplerine sıcak çorba ikramında bulundu.