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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 11:40 Güncelleme: 13.04.2025 - 11:40
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Atakum ve Çarşamba ilçelerinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

        Operasyonlarda, 400 paket gümrük kaçağı sigara, 2 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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