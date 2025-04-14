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        Salıpazarı'nda çiftçiler zirai don endişesi taşıyor

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:22
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        Salıpazarı'nda çiftçiler zirai don endişesi taşıyor
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu.

        Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, ilçede etkili olan soğuk hava dalgasının ardından zirai don yaşandığını belirtti.

        Özellikle yüksek kesimlerde eksi 10 dereceye kadar düşen sıcaklıkların fındık başta olmak üzere pek çok tarımsal ürünü tehdit ettiğini belirten Ersoy, üreticilerin büyük endişe içinde olduğunu ifade etti.

        Geçtiğimiz yıl kahverengi kokarca zararlısı nedeniyle büyük kayıplar yaşayan fındık üreticilerinin, bu yıl da zirai don tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu aktaran Ersoy, yetkililerden acil destek ve önlem talep etti.

        "Çiftçimiz zor durumda, bu yıl da ürün kaybı yaşarsak birçok üreticimiz tarımdan tamamen kopabilir," diyen Ersoy, tarım sigortası, destekleme ve afet yardımları konularında hızlı adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

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