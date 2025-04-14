Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

Burada yapılan ilk incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Vezirköprü Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan Ali Ö, önceki gün nöbet çıkışı evine döndü. Kendisinden haber alamayan yakınları Ali Ö'nün yalnız yaşadığı Nalbantlı Mahallesi'ndeki evine gitti.

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