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        Samsun'da "Türkiye Yüzyılı" konferansı düzenlendi

        Bafra Belediyesi tarafından "Türkiye Yüzyılı" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:40
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        Samsun'da "Türkiye Yüzyılı" konferansı düzenlendi
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        Bafra Belediyesi tarafından "Türkiye Yüzyılı" konulu konferans düzenlendi.

        Belediye Kültür Merkezi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce gerçekleştirilen konferansa Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, konuşmacı olarak katıldı.

        Yarar, ülkenin güvenlik politikaları, ekonomik yapısı, yerli ve milli teknolojiler ile savunma sanayiindeki gelişmeler konusunda anlatımlarda bulundu.

        "Türkiye Yüzyılı bir yol haritasıdır, bir hayal ürünü değildir" diyen Yarar, bu yeni dönemin hedeflerini, Türkiye'nin gelişim sürecini, geçmişini ve bugünü dinleyicilerle paylaştı.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, da "Türkiye Yüzyılı"nı geleceğimizin yüzyılı olarak değerlendirdi.

        Kılıç, "Bu yüzyıl, sadece bir söylem değil geçmişten geleceğe yön veren, kalkınmayı, ilerlemeyi, büyümeyi ve gelişmeyi içinde barındıran güçlü bir vizyondur. Türkiye Yüzyılı, ekonomik atılımlardan teknolojik gelişmelere, eğitimden kültürel zenginliğe kadar her alanda ülkemizi daha da ileri taşımayı hedeflemektedir."dedi.

        Program, vatandaşlardan gelen soruların Mete Yarar tarafından cevaplanmasının ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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