Terme Belediyesi OKAF'25'te stant açtı

Terme Belediyesi, Samsun Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF'25) stant açtı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, OKAF'25'in, Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin üniversiteleri ve öğrencileri için kamu ve özel kurumların istihdam olanaklarından faydalanmalarını sağlayan önemli bir aracı olduğunu söyledi.

Kariyer fuarlarının yetişen gençleri, kamu kurum ve özel sektör temsilcileriyle bir araya getirdiğini belirten Kul, "OKAF gençlerimizin işverenlerle buluşturulmasını sağlayıp istihdam olanaklarından faydalandırılmalarına aracılık edecek. Bunun yanında nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan her ölçekte işverenlerin de gençlerle doğrudan temas kurmasını sağlayacak. Biz de kurduğumuz stantta iş ve kariyer fırsatları ile ilgili imkanlarımızı anlatıyoruz. Gençlerimizi mutlaka fuarı ziyaret etmeye davet ediyorum." dedi.

İstihdamın gençler ve ilçe ekonomisi açısından önemini vurgulayan Başkan Kul, Terme'de nitelikli ve kalıcı istihdam sağlama hedefiyle çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.