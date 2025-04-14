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        Terme Belediyesi OKAF'25'te stant açtı

        Terme Belediyesi, Samsun Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF'25) stant açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 18:42 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:54
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        Terme Belediyesi OKAF'25'te stant açtı
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        Terme Belediyesi, Samsun Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF'25) stant açtı.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, OKAF'25'in, Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin üniversiteleri ve öğrencileri için kamu ve özel kurumların istihdam olanaklarından faydalanmalarını sağlayan önemli bir aracı olduğunu söyledi.

        Kariyer fuarlarının yetişen gençleri, kamu kurum ve özel sektör temsilcileriyle bir araya getirdiğini belirten Kul, "OKAF gençlerimizin işverenlerle buluşturulmasını sağlayıp istihdam olanaklarından faydalandırılmalarına aracılık edecek. Bunun yanında nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan her ölçekte işverenlerin de gençlerle doğrudan temas kurmasını sağlayacak. Biz de kurduğumuz stantta iş ve kariyer fırsatları ile ilgili imkanlarımızı anlatıyoruz. Gençlerimizi mutlaka fuarı ziyaret etmeye davet ediyorum." dedi.

        İstihdamın gençler ve ilçe ekonomisi açısından önemini vurgulayan Başkan Kul, Terme'de nitelikli ve kalıcı istihdam sağlama hedefiyle çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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