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        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nın galası yapıldı

        Samsun Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nın (OKAF'25) galası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 22:17 Güncelleme: 14.04.2025 - 22:54
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        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nın galası yapıldı
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        Samsun Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nın (OKAF'25) galası gerçekleştirildi.

        Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen galada konuşan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, fuara bu yıl 185'in üzerinde firma ve kamu kurum kuruluşunun katıldığını söyledi.

        Fuarda sektörle öğrenciyi buluşturmayı amaçladıklarını belirten Aydın, "Dolayısıyla Samsun'da çok ciddi bir yatırım atağına girdik. Bütün milletvekillerimizin ve bütün kamuoyunun desteği. Tabii onlar istiyor Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız veriyor. Onun için aslında çok ciddi yatırım atağı var. Onun için bu yatırım atağını boşa çıkarmamak gerekiyor. Burada ülkemizdeki insan gücüne ihtiyaç var. Bu da bize düşüyor tabii. Üniversitelere düşüyor. O beyaz yakalı insanları nitelikli halde yetiştirebilirsek bütün bu yatırımcıların sürdürülebilirliğini de sağlamış oluruz." dedi.

        Fuara destek verenlere teşekkür eden Aydın, okul, kamu kurumu, firma ve sponsorlara teşekkür plaketi verdi.

        Programa, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve özel sektör temsilcileri katıldı.

        TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde Samsun Üniversitesinin ev sahipliğinde ve Amasya, Hitit, Ondokuz Mayıs, Sinop, Yozgat Bozok ve Tokat Gaziosmanpaşa üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleşen fuar yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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