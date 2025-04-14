Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nın galası yapıldı

Samsun Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nın (OKAF'25) galası gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen galada konuşan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, fuara bu yıl 185'in üzerinde firma ve kamu kurum kuruluşunun katıldığını söyledi.

Fuarda sektörle öğrenciyi buluşturmayı amaçladıklarını belirten Aydın, "Dolayısıyla Samsun'da çok ciddi bir yatırım atağına girdik. Bütün milletvekillerimizin ve bütün kamuoyunun desteği. Tabii onlar istiyor Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız veriyor. Onun için aslında çok ciddi yatırım atağı var. Onun için bu yatırım atağını boşa çıkarmamak gerekiyor. Burada ülkemizdeki insan gücüne ihtiyaç var. Bu da bize düşüyor tabii. Üniversitelere düşüyor. O beyaz yakalı insanları nitelikli halde yetiştirebilirsek bütün bu yatırımcıların sürdürülebilirliğini de sağlamış oluruz." dedi.

Fuara destek verenlere teşekkür eden Aydın, okul, kamu kurumu, firma ve sponsorlara teşekkür plaketi verdi.