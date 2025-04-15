"Samsun Genç Girişim Zirvesi" 24 okuldan 120 öğrencinin katılımıyla başladı

Samsun'da teknoloji, savunma sanayi, sağlık, tarım, hayvancılık, turizm, eğitim ve otomotiv gibi alanlarda düzenlenen "Samsun Genç Girişim Zirvesi" başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Atakum Bilim Sanat Merkezi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Teknopark Samsun ile Genç AR-GE işbirliğinde "Lise Öğrencileri Fikirleriyle Yarışıyor" temasıyla düzenlenen "Samsun Genç Girişim Zirvesi"ne 24 okuldan 120 öğrenci katıldı.

Samsun Müzesi'nde düzenlenen ve 4 gün sürecek programın açılışında konuşan Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, geleceğin şekillenmesinde kritik bir rol oynayacak genç girişimcilik ruhunu desteklemek amacıyla bu programı düzenlediklerini söyledi.

Yüksel, gençlerin girişimcilik yetkinliklerini geliştirmeyi, yenilikçi projeler üretmelerini sağlamayı ve Samsun'un ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmalarını amaçladıklarını belirterek, "Bu anlamlı etkinlik kapsamında, 24 okulumuzdan 120 öğrencimiz ve onlara rehberlik edecek 24 danışman öğretmenimiz 4 gün boyunca bir araya gelerek, girişimcilik dünyasının heyecan verici yolculuğuna adım atacaklar." dedi.

Gençlerin alanında uzman panelistlerin deneyimlerinden faydalanacağını, mentorlar eşliğinde projelerini geliştirme fırsatı bulacaklarını, sektörel analizler ve atölye çalışmaları ile bilgilerini derinleştireceklerini anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Zirvenin sonunda düzenlenecek proje yarışması ve ödül töreni ise gençlerimizin motivasyonunu artıracak ve başarılarını taçlandıracaktır. Amacımız, öğrencilerimizin girişimcilik ekosistemine entegrasyonunu sağlamak, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi için destek mekanizmaları oluşturmak ve şehrimizdeki gençlerin liderlik ve takım çalışması becerilerini geliştirmektir. İnanıyoruz ki, bu zirve, gençlerimizin geleceğe daha umutla bakmalarına ve hayallerini gerçekleştirmek için cesaretlenmelerine katkı sağlayacaktır. Sevgili gençler, bu zirve sizin için bir fırsat. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek, yeni fikirler üretmekten, projelerinizi geliştirmekten ve geleceğe yönelik hayallerinizi şekillendirmekten çekinmeyin. Unutmayın ki, her büyük başarı küçük bir adımla başlar. Sizler, ülkemizin ve şehrimizin geleceğisiniz. Girişimci ruhunuzla, yenilikçi fikirlerinizle Samsun'umuzu ve ülkemizi daha da ileriye taşıyacağınıza yürekten inanıyorum."