Atakum'da çalınan elektrikli bisiklet Bafra'da bulundu
Samsun'un Atakum ilçesinde çalınan elektrikli bisiklet Bafra'da bulundu.
Samsun'un Atakum ilçesinde çalınan elektrikli bisiklet Bafra'da bulundu.
Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde dün akşam, Melike A. G.'ye ait üç tekerlekli elektrikli bisiklet çalındı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında çalınan bisekleti Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesi 14. Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.
Yapılan incelemede bisikletin, Taflan Mahallesi'nden çalınan Melike A. G.'ye ait olduğu belirlendi.
Bisiklet, yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.
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