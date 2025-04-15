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        Samsun'da düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı sona erdi

        Samsun Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'25) sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 18:31 Güncelleme: 15.04.2025 - 18:31
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        Samsun'da düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı sona erdi
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        Samsun Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'25) sona erdi.

        TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, Amasya, Hitit, Ondokuz Mayıs, Sinop, Yozgat Bozok ve Tokat Gaziosmanpaşa üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirildi.

        Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AA muhabirine, 185'in üzerinde firmanın fuarda yer aldığını söyledi.

        Katılımın oldukça yoğun geçtiğinin altını çizen Aydın, "30-35 bin bandında resmi anlamda ziyaretçimiz oldu. Yine bütün firmalarla tek tek görüştük. Oldukça memnun ayrıldılar. Yapılan etkinlikler oldukça etkili oldu. Çünkü düşünmeyen, hayal etmeyen, o hayallerini gerçekleştirme yollarını öğrenmeyenler aslında hayatta başarılı olamayanlardır. Onun için burada öğrenciler bunu da öğrendiler." diye konuştu.

        Fuarın, öğrencilerin ufkunu açtığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

        "Bütün kamu kuruluşlarımız buradaydı. Türkiye'nin göz bebeği olan savunma sanayi şirketlerimiz ASELSAN'dan HAVELSAN'a, ROKETSAN'dan TUSAŞ'a kadar buradaydı. Bütün bunlar öğrencilerimize kapılarını açtılar. Öğrencilerimizin sektörle ilgili sorularını yanıtladılar. Bu anlamda oldukça verimli olduğu kanaatindeyim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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