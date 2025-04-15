Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor

Bireysel genç kız atışlarıyla başlayan şampiyonanın ikinci günü, genç kızlar bireysel yarı final ve final maçları ile devam edecek.

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