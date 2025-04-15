Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor
Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor.
Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor.
Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor.
Bireysel genç kız atışlarıyla başlayan şampiyonanın ikinci günü, genç kızlar bireysel yarı final ve final maçları ile devam edecek.
Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın ilk gününde bireysel erkeklerde İngiliz Frank Stephenson altın madalyanın sahibi oldu.
Danimarkalı Sebastian Holm Holst gümüş madalyayı alırken, Maltalı Nicolai Mallia ile Danimarkalı Tobias Kastfelt Bryde bronz madalyayı paylaştı.
Şampiyona üçüncü günü genç erkek çiftler atışlarıyla devam edecek.
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