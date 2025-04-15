Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor

        Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 18:31 Güncelleme: 15.04.2025 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor.

        Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

        Bireysel genç kız atışlarıyla başlayan şampiyonanın ikinci günü, genç kızlar bireysel yarı final ve final maçları ile devam edecek.

        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın ilk gününde bireysel erkeklerde İngiliz Frank Stephenson altın madalyanın sahibi oldu.

        Danimarkalı Sebastian Holm Holst gümüş madalyayı alırken, Maltalı Nicolai Mallia ile Danimarkalı Tobias Kastfelt Bryde bronz madalyayı paylaştı.

        Şampiyona üçüncü günü genç erkek çiftler atışlarıyla devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Samsun'da düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı sona erdi
        Samsun'da düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı sona erdi
        Atakum'da çalınan elektrikli bisiklet Bafra'da bulundu
        Atakum'da çalınan elektrikli bisiklet Bafra'da bulundu
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu sahneleyecek
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu sahneleyecek
        Samsun'da huzurevinde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da huzurevinde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da huzurevinde yangın; 85 kişi tahliye edildi
        Samsun'da huzurevinde yangın; 85 kişi tahliye edildi