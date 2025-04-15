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        Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 21 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 19:19 Güncelleme: 15.04.2025 - 19:22
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        Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 21 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlarına başladı.

        Galatasaray ile oynanan maçtan sonra 2 gün izin yapan futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmanın ilk bölümünde kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenman, rondo ve dar alanda yönsüz oyunla sona erdi.

        İdmana sakatlığı devam eden Celil Yüksel katılmazken Marc Bola ve Youssef Ait Bennasser takımdan ayrı koşu yaptı.

        Samsun ekibi, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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