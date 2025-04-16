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        Samsun'da eşini silahla öldüren şüphelinin ağabeyini de öldürdüğü anlaşıldı

        Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren şüphelinin daha önce de ağabeyini öldürdüğü belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:18 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:18
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        Samsun'da eşini silahla öldüren şüphelinin ağabeyini de öldürdüğü anlaşıldı
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        Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren şüphelinin daha önce de ağabeyini öldürdüğü belirtildi.

        Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokağı'nda Emine Akpınar'ı (36) öldüren boşanma aşamasındaki kocası Emrah Akpınar'ın (38) yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Şüpheli Akpınar'ın, 2016 yılı ağustos ayında, tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü anlaşıldı.

        İdris Akpınar'ı öldürdüğü için Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Aralık 2016'da yargılandığı davada, "Yakın akrabayı öldürme" suçundan önce müebbet hapse çarptırılan Emrah Akpınar'ın olayı tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasının 16 yıl 8 aya indirildiği ve yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

        Emine Akpınar'ın da 15 Şubat'ta Akpınar'a uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

        Alışverişten dönen Emine Akpınar ile boşanma aşamasındaki kocası Emrah Akpınar (38) Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokağı'nda dün gece karşılaşmış, Emrah Akpınar, karısını öldürüp olay yerinden kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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