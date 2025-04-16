Samsun'da eşini silahla öldüren şüphelinin ağabeyini de öldürdüğü anlaşıldı

İdris Akpınar'ı öldürdüğü için Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Aralık 2016'da yargılandığı davada, "Yakın akrabayı öldürme" suçundan önce müebbet hapse çarptırılan Emrah Akpınar'ın olayı tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasının 16 yıl 8 aya indirildiği ve yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren şüphelinin daha önce de ağabeyini öldürdüğü belirtildi.

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