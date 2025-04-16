Havza'da Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi çalışması

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığı ile hayata geçirilen "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Havza'da lise öğrencilerine sunum yapıldı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosunda görevli personel tarafından lise 12. sınıflara yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" sunumu yapıldı.

Yapılan sunumda terör örgütleri ve benzeri yapıların her türlü zararlı propaganda çalışmaları ve tuzakları hakkında bilgilendirme yapılarak gençlerden provokasyonlara karşı duyarlı olmaları istendi.

Sunumda ayrıca öğrencilerin milli şuur, milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek amacı ile genel bilgiler de verildi.