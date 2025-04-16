Alaçam'da muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Samsun'un Alaçam ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.
Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Kaymakam Fatih Kayabaşı başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, ilgili daire amirleri ve muhtarlar katıldı.
Toplantıda, ilçenin güncel sorunları ve yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulunularak muhtarların mahalleler hakkındaki talepleri görüşüldü.
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