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        Alaçam'da muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:04 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:04
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        Alaçam'da muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

        Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Kaymakam Fatih Kayabaşı başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, ilgili daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

        Toplantıda, ilçenin güncel sorunları ve yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulunularak muhtarların mahalleler hakkındaki talepleri görüşüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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