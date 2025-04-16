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        Samsun'da alacağını istemek için gittiği iş yerinde tüfekle ateş edilen kişi merdivenden düşüp yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde alacağını istemek için gittiği iş yerinde tüfekle ateş edilen kişi, kaçarken merdivenden düşerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 13:43 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:49
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        Samsun'da alacağını istemek için gittiği iş yerinde tüfekle ateş edilen kişi merdivenden düşüp yaralandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde alacağını istemek için gittiği iş yerinde tüfekle ateş edilen kişi, kaçarken merdivenden düşerek yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, D.A, alacağını istemek için A.K'nin (21) Atakent Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinde bulunan K.E.A (20), D.A'ya tüfekle ateş etti.

        İş yerinden kaçarken merdivenden düşerek yaralanan D.A, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, olayın ardından yürüttüğü çalışmada, K.E.A. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.K.H'yi (18) yakaladı.

        Ekipler, 2 suç kaydı bulunan K.E.A'nın üzerinde ruhsatsız tüfek, 2 şarjör ve 3 kartuş, 4 suç kaydı olan E.K.H'nin üzerinde ise ruhsatsız tabanca ile 18 mermi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, 12 suç kaydının bulunduğu ve Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesince "basit yaralama" suçundan aranmasının olduğu tespit edilen iş yeri sahibi A.K. de işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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