Samsun'da atıl durumdaki eski okul binası bilim merkezine dönüştürülecek

Samsun'da atıl durumdaki eski okul binası bilim merkezine dönüştürülerek hizmete sunulacak.

İlkadım Belediyesi ile İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Samsun BİLSEM Havacılık Uzay ve Doğa Bilimleri Merkezi Projesi kapsamında protokol imzalandı.

Proje kapsamında İlkadım ilçesinde bulunan Yukarı Avdan Mahallesi'ndeki eski okul binası bilim merkezine dönüştürülerek burada kamp etkinlikleri, havacılık ve uzay gözlemleri, doğa bilimleri atölyeleri ve spor faaliyetleri yürütülecek.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediyede düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitime olan desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Eğitimi önceleyen bir anlayışla çocukların ve gençlerin gelişimini destekleyen her projeye öncülük edeceklerini belirten Kurnaz, "Bu işbirliği sayesinde Türkiye'de örnek teşkil edecek bir bilim ve eğitim merkezini ilçemize kazandırıyoruz. Geçmişte okul olarak hizmet veren binamızı, geleceği şekillendirecek bir vizyonla yeniden hayata döndürüyoruz. Bu sadece fiziki bir dönüşüm değil, çocuklarımızın hayallerine uzanan yepyeni bir yolun da başlangıcıdır." dedi.