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        Samsun'da atıl durumdaki eski okul binası bilim merkezine dönüştürülecek

        Samsun'da atıl durumdaki eski okul binası bilim merkezine dönüştürülerek hizmete sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 19:39 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:39
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        Samsun'da atıl durumdaki eski okul binası bilim merkezine dönüştürülecek
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        Samsun'da atıl durumdaki eski okul binası bilim merkezine dönüştürülerek hizmete sunulacak.

        İlkadım Belediyesi ile İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Samsun BİLSEM Havacılık Uzay ve Doğa Bilimleri Merkezi Projesi kapsamında protokol imzalandı.

        Proje kapsamında İlkadım ilçesinde bulunan Yukarı Avdan Mahallesi'ndeki eski okul binası bilim merkezine dönüştürülerek burada kamp etkinlikleri, havacılık ve uzay gözlemleri, doğa bilimleri atölyeleri ve spor faaliyetleri yürütülecek.

        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediyede düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitime olan desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

        Eğitimi önceleyen bir anlayışla çocukların ve gençlerin gelişimini destekleyen her projeye öncülük edeceklerini belirten Kurnaz, "Bu işbirliği sayesinde Türkiye'de örnek teşkil edecek bir bilim ve eğitim merkezini ilçemize kazandırıyoruz. Geçmişte okul olarak hizmet veren binamızı, geleceği şekillendirecek bir vizyonla yeniden hayata döndürüyoruz. Bu sadece fiziki bir dönüşüm değil, çocuklarımızın hayallerine uzanan yepyeni bir yolun da başlangıcıdır." dedi.

        Proje tamamlandığında kapsamlı bir eğitim merkezinin hayata geçeceğini aktaran Kurnaz, emeği geçen kurumlara teşekkür ederek, "Eğitime ve geleceğe yatırım yapmaya, İlkadım olarak ilk adımı atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        İmza törenine, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy ve Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Civan Çelik katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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