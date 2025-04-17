Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, devam ediyor

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor.

Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonun dördüncü gününde genç çift kadınlar müsabakaları sürüyor.

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın üçüncü gününde çift erkeklerde Fransız Raphael Durivault ve Timeo Dujardin altın madalyanın sahibi oldu. Danimarkalı Sebastian Holm Holst ve Tobias Kastfelt Bryde gümüş madalya alırken, Çekyalı Jaroslav Zapletal ve David Mojka ile Danimarkalı Oscar Emil Porskrog ve Magnus Rehnquist bronz madalyayı paylaştı.