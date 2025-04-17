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        Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, devam ediyor

        Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:17 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:17
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        Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, devam ediyor
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        Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor.

        Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

        Organizasyonun dördüncü gününde genç çift kadınlar müsabakaları sürüyor.

        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın üçüncü gününde çift erkeklerde Fransız Raphael Durivault ve Timeo Dujardin altın madalyanın sahibi oldu. Danimarkalı Sebastian Holm Holst ve Tobias Kastfelt Bryde gümüş madalya alırken, Çekyalı Jaroslav Zapletal ve David Mojka ile Danimarkalı Oscar Emil Porskrog ve Magnus Rehnquist bronz madalyayı paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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