Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde E.K'nin (32) evinde gerçekleştirilen aramalarda 280 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
E.K, gözaltına alındı.
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