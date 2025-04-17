Samsunspor'da Avrupa hedefi değişmedi

Reeder Samsuspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, "Avrupa kupalarından birine katılma hedefimiz ve hayalimiz hala canlı ve bu konuda da ipler hala bizim elimizde." dedi.

Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın son haftalarda düşüşe geçtiğini söyledi.

Lider Galatasaray'a karşı 2-0 kaybettiklerini hatırlatan Bilen, "Galatasaray karşısında takımın lokomotiflerinden olan 3 oyuncumuzdan yoksun çıktık. Bizim transfer yasağımız nedeniyle de dar bir kadroyla mücadele ediyor olmamızdan dolayı iyi niyetle yerlerine oynayan oyuncu kardeşlerimiz mücadele etmiş olsalar da takımımız oyun düzenini sağlayamadı. İyi mücadele etmediğimiz için evimizde de kaybettik. Ama şunu açık yüreklilikle ifade edeyim ki, yenildiğimiz takım bugüne kadar Süper Lig'de bir maç kaybetmiş ve şampiyonluğa oynayan iki takımdan bir tanesi. Bu nedenle moralimizi bozmaya, karalar bağlamaya gerek yok. Önümüze bakacağız her zaman olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

- "En yakın rakibimizin 1 puan önündeyiz"