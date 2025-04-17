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        Samsun'da Afet Müdahale Planı Toplantısı düzenlendi

        Samsun'da Afet Müdahale Planı Toplantısı ilgili kamu kurumları ve basın meslek kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:59 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:11
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        Samsun'da Afet Müdahale Planı Toplantısı düzenlendi
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        Samsun'da Afet Müdahale Planı Toplantısı ilgili kamu kurumları ve basın meslek kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

        Afet Müdahale Planı Toplantısı Samsun Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Yardımcısı Emin Çolak başkanlığında gerçekleşti.

        Toplantıda Yerel Düzey Afet İletişim Grubu Operasyonel Planı kapsamında, il afet müdahale sistemi içinde yer alan ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, diğer afet grupları ile olan ilişkilerini, afet-acil durum anında etkin koordinasyon için gerekli olan afet gruplarının teşkilini ekipman ve insan kaynakları kapasitesinin mevcut durumunu ve kapasitesini içerdiği kaydedildi.

        Yapılan sunumunda afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak çalışma grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek ve yaşanabilecek her tür ve ölçekte afet ve acil durumlarda iletişimi yürütecek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ve medya kuruluşlarının görev ve sorumlulukları ile bunlar arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

        Toplantıya, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Harun Uysal, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Süleyman Yiğit, kamu kurumlarının temsilcileri, ajanslar, yerel gazeteler ile basın meslek kuruluşları temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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