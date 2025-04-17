Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, zirai dondan etkilenen fındık bahçelerini inceledi:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, zirai dondan etkilenen üreticilere ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın talimatlarıyla birlikte hasar tespitinden sonra çiftçilerimizin, üreticilerimizin şu ana kadar yaptığı zararın karşılanması ile ilgili çalışmaları yürütmeye başladık." dedi.

Bağcı, Çarşamba ilçesi Deyincek Mahallesi'nde zirai dondan etkilenen fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Üreticilerle görüşen Bağcı, burada yaptığı açıklamada, zirai dondan en çok etkilenen iller arasında Samsun'un da olduğuna işaret etti.

Bakan Yardımcısı Bağcı, "Geçtiğimiz günlerde maalesef tarihimizin en büyük don hadisesiyle karşı karşıya kaldık. Bundan en çok etkilenen illerimiz arasında Samsun da var. Özellikle Samsun'la ilgili biz ilk tespitlerimizde fındık, ceviz üzerinde ve bazı meyve çeşitleri üzerinde etkili olduğunu gördük. Tabii Sayın Bakanımızın talimatıyla hızlıca tespit çalışmalarına başladık. İlk tespitimiz alan bazında oldu. Bundan sonraki tespitimiz biraz daha ürün kaybı bazında olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın talimatlarıyla birlikte hasar tespitinden sonra çiftçilerimizin, üreticilerimizin şu ana kadar yaptığı zararın karşılanması ile ilgili çalışmaları yürütmeye başladık." ifadesini kullandı.