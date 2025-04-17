Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, zirai dondan etkilenen fındık bahçelerini inceledi:

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, zirai dondan etkilenen üreticilere ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın talimatlarıyla birlikte hasar tespitinden sonra çiftçilerimizin, üreticilerimizin şu ana kadar yaptığı zararın karşılanması ile ilgili çalışmaları yürütmeye başladık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 17:07 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, zirai dondan etkilenen fındık bahçelerini inceledi:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, zirai dondan etkilenen üreticilere ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın talimatlarıyla birlikte hasar tespitinden sonra çiftçilerimizin, üreticilerimizin şu ana kadar yaptığı zararın karşılanması ile ilgili çalışmaları yürütmeye başladık." dedi.

        Bağcı, Çarşamba ilçesi Deyincek Mahallesi'nde zirai dondan etkilenen fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

        Üreticilerle görüşen Bağcı, burada yaptığı açıklamada, zirai dondan en çok etkilenen iller arasında Samsun'un da olduğuna işaret etti.

        Bakan Yardımcısı Bağcı, "Geçtiğimiz günlerde maalesef tarihimizin en büyük don hadisesiyle karşı karşıya kaldık. Bundan en çok etkilenen illerimiz arasında Samsun da var. Özellikle Samsun'la ilgili biz ilk tespitlerimizde fındık, ceviz üzerinde ve bazı meyve çeşitleri üzerinde etkili olduğunu gördük. Tabii Sayın Bakanımızın talimatıyla hızlıca tespit çalışmalarına başladık. İlk tespitimiz alan bazında oldu. Bundan sonraki tespitimiz biraz daha ürün kaybı bazında olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın talimatlarıyla birlikte hasar tespitinden sonra çiftçilerimizin, üreticilerimizin şu ana kadar yaptığı zararın karşılanması ile ilgili çalışmaları yürütmeye başladık." ifadesini kullandı.

        - "Üreticilerin zararı nispetinde de şu ana kadar yaptığı masrafları karşılayacağız"

        Bağcı, TARSİM kapsamında olan üreticilerin kaybının karşılanması için çalışmaların zaten başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Onların zararları TARSİM kapsamında karşılanacaktır. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olup da TARSİM sigortası olmayanlarla ilgili de biz zararı tespit edeceğiz. O zararı nispetinde de şu ana kadar çiftlerimizin yaptığı masrafları karşılayacağız. Hepimize geçmiş olsun. Bundan yaklaşık 11 yıl önce, 2014 yılında da böyle bir hadise gerçekleşmişti. Tabii o hadiseyle birlikte bu aradaki farka baktığımızda aslında orada daha çok tarla bitkilerinin etkilendiğini görüyoruz. Buradaki don hadisesinde ise daha çok meyve bitkilerinin etkilendiğini görüyoruz. Aradaki aslında en büyük fark bu. Burada alan olarak etkilenme 2014'e göre daha az gözükmekle birlikte meyve bitkilerini vurduğu için tabii hasarla ilgili daha fazla bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Yaklaşık bir ay içerisinde bu hasar tespit çalışmalarının biteceğini düşünüyoruz. Ondan sonra zaten Bakanlığımız her zaman üreticinin yanında olduğu gibi yine üreticimizin üretimi sürdürebilmesi için gerekli destekleri de sağlayacaktır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Hektor da bunu isterdi!
        Hektor da bunu isterdi!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Bağcı: Çiftçilerimizin yaptığı masrafları karşılayacağız
        Bakan Yardımcısı Bağcı: Çiftçilerimizin yaptığı masrafları karşılayacağız
        Samsun'da Afet Müdahale Planı Toplantısı düzenlendi
        Samsun'da Afet Müdahale Planı Toplantısı düzenlendi
        Samsunspor'da Avrupa hedefi değişmedi
        Samsunspor'da Avrupa hedefi değişmedi
        Havza'da Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Paneli düzenlendi
        Havza'da Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Paneli düzenlendi
        Samsun'da 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sür...
        Samsun'da 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sür...
        Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı