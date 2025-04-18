19 Mayıs ilçesinde zirai don ile ilgili bilgilendirme yapıldı

Toplantı da üreticilerin doğal afetler karşısında uğradıkları zararların karşılanması noktasında tarım sigortalarının önemine de vurgu yapıldı.

19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek’in de katıldığı toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halit Kıvanç Sekban, zirai don hasar tespit çalışmaları ve yapılacak işlemlerle ilgili mahalle muhtarlarına bilgilendirmelerde bulundu.

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